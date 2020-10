Ferrovie, ok il primo test di un convoglio a idrogeno in Gran Bretagna

È stato inaugurato in Gran Bretagna, il primo viaggio di un treno alimentato a idrogeno.

“Tutti a bordo del primo treno a idrogeno”, ha detto il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, nel corso dell’inaugurazione. Ora, il treno, simbolo della rivoluzione industriale, ora potrebbe diventarlo anche per quella verde. Per il momento si tratta soltanto di un viaggio sperimentale. Il prototipo, chiamato Hydroflex, è stato sviluppato montando un sistema a idrogeno su un treno esistente della Classe 319.

Il convoglio ha compiuto un tragitto di prova, andata e ritorno su un percorso di circa 40 chilometri attraverso le contee del Warwickshire e del Worcestershire, fino a raggiungere una velocità massima di 80 km orari.

Sul treno oltre al ministro dei Trasporti c'erano funzionari delle ferrovie e addetti al funzionamento del treno, non ancora passeggeri autentici. Ma l'obiettivo, afferma Shapps, è farlo “entrare in un servizio di linea entro la fine del 2021” per poi espandere gradualmente carrozze di questo tipo su tutta la rete ferroviaria del Regno Unito.

Per riuscirci, come ha spiegato il conducente del viaggio inaugurale ai giornalisti invitati a bordo per l'occasione, bisognerà passare alla prossima fase tecnologica, spostando i serbatoi dell'idrogeno, le cellule del carburante e la batteria dalla carrozza che occupano attualmente, “nascondendole” per così dire sotto il treno. Non è soltanto un'esigenza estetica, si tratta anche di creare più spazio per i passeggeri. E di rimpicciolire il motore, rendendo più facile inserirlo sui convogli ferroviari.

“Immaginiamo se un giorno l'intera rete ferroviaria britannica potrà funzionare con energia sostenibile come questa”, ha commentato il ministro Shapps dando il via all'iniziativa. E proprio questa settimana il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato di voler fare della Gran Bretagna “l'Arabia Saudita dell'energia verde”.

Foto BBC