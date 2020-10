Ferrovie, Abruzzo: per il centro Amazon un'area ad Atessa vicina alla linea della Sevel

Un'area pianeggiante di circa 21 ettari, vicina all’uscita del casello Val di Sangro dell'A14, alla SS 16 Adriatica, alla Pedemontana e costeggiata dalla linea ferroviaria della Sangritana che collega lo scalo merci della stazione Fossacesia-Torino di Sangro allo stabilimento Sevel di Atessa.

Questo quello che il Comune di Fossacesia in provincia di Chieti mette a disposizione di Amazon che all'amministrazione ad agosto aveva inviato la richiesta di individuare un’area finalizzata a ospitare un centro logistico.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha ritenuto ieri di spiegare in conferenza stampa le ragioni per le quali lo stabilimento di logistica di Amazon deve essere realizzato in Val di Sangro. "A nome di tutti i sindaci della Val di Sangro - ha dichiarato - chiedo informazioni chiare e precise al nostro presidente della Regione, Marco Marsilio, al quale invierò una nota.

Amazon sceglierà ciò che è più consono alla sua politica imprenditoriale, ma è mio dovere fare gli interessi della Val di Sangro e di tutti i comuni dell'area, poiché questa mia iniziativa altro non esprime che la volontà di far crescere l’intero Abruzzo che qui troverebbe il punto di incontro ideale per dare lavoro a persone dell’intera regione e ai tanti lavoratori che hanno perso il posto per le aziende in crisi".

Il sindaco di Fossacesia ha ricordato di essersi subito attivato "perché l’abbiamo considerata occasione importante per contrastare la crisi occupazionale, che riguarda non solo la nostra area, ma anche Lanciano, i centri del Sangro e dell’Aventino, dell’ortonese e l’area metropolitana Chieti-Pescara nonché quella vastese".

Intento di Di Giuseppantonio era anche di convocare a una riunione "tutte le parti tecniche coinvolte, Regione, Provincia, Anas, Tua, propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi necessaria affinché l’area, attualmente agricola, venisse trasformata, con variante al piano regolatore, in area produttiva, impegnandomi personalmente affinché l’inizio dei lavori fosse previsto per giugno 2021, come richiestoci dai tecnici.

Siamo soliti riservare questa attenzione a chi decide di venire a investire a Fossacesia" ha aggiunto sottolineando che per il potenziamento dei depuratori da parte della Società per il servizio idrico integrato (Sasi) e per l’ampliamento della Stazione Fossacesia-Torino di Sangro, richiesto da RFI, le procedure sono state evase in appena tre mesi.