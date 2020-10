Ferrovie, Rossetti (PD): "Toti intervenga per non perdere il Thellò"

“Genova e la Liguria non possono perdere il collegamento ferroviario con Marsiglia”.

Questo il grido d’allarme lanciato dal consigliere regionale del Gruppo del PD ligure Pippo Rossetti dopo la annunciata fine dei servizi Thellò anche diurni che fermavano anche in Liguria.

“Il Presidente Toti intervenga al più presto – chiede l’esponente Dem – il nostro territorio non può perdere questo collegamento diretto con la Francia. In questi anni di promesse non mantenute (chi si ricorda il grande annuncio sul treno veloce Genova- Milano, mai concretizzato?), Toti e la sua maggioranza cerchino almeno di non prendere ciò che abbiamo.

Sarebbe un vero disastro per tanti passeggeri liguri. La Giunta convochi un tavolo per scongiurare questa decisione”.