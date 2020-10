Ferrovie, Napoli-Bari e Messina-Catania: tre maxi-gare per 2,2 miliardi

Sono stati pubblicati oggi dalle Ferrovie, sulla Gazzetta Ufficiale europea, tre maxi-bandi di gara per 2,2 miliardi di euro.

In ballo ci sono due lotti del raddoppio della linea Messina-Catania (Tratta Giampilieri-Fiumefreddo) per un totale di oltre 1,8 miliardi e un altro lotto del progetto di raddoppio della linea Napoli-Bari per un controvalore di 429,5 milioni di euro.

Tutte e tre le gare assegnano 30 punti al prezzo offerto dalle imprese e riservano gli altri 70 per la valutazione degli aspetti tecnici di svolgimento dell’appalto. Oltre a realizzare i lavori i costruttori dovranno anche portare a termine il progetto esecutivo delle opere. I termini per la presentazione delle offerte scadono, in base alla singola gara, tra fine novembre e inizio dicembre.