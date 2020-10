Ferrovie: a Bagno a Ripoli (FI) la cultura sale sulla “Carrozza 10”

Un vagone ferroviario che torna a nuova vita trasformandosi in uno spazio espositivo per mostre, spettacoli e luogo di coworking per giovani creativi.

A Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, la cultura sale sulla Carrozza 10 con l'inaugurazione di un originale luogo dedicato all'intrattenimento nato da un progetto ideato dal Comune ripolese e dall’associazione Archètipo, cofinanziato dalla Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando “Spazi Attivi”, che punta a innovativi interventi di rigenerazione urbana per riattivare luoghi dismessi destinati ad attività sociali e ricreative.

Il vagone, che trae il suo nome dall’opera Un uomo è un uomo di Bertolt Brecht e dal famigerato treno-birreria gestito dall'omonima vedova, troverà casa nel giardino del Teatro Comunale di Antella, un luogo da tempo inutilizzato che, grazie alla Carrozza 10, sarà completamente recuperato e restituito alla comunità.

Nel vagone, un convoglio modello Gabs G20 dalle dimensioni di 20.90 X 2.50 metri acquistato dall'amministrazione comunale da Mercitalia Rail, società del Polo Mercitalia (Gruppo FS), sono collocate sette postazioni per il lavoro condiviso, una piccola ed elegante caffetteria che potrà fornire un’occasione di ristoro anche prima e dopo gli spettacoli del Teatro, e una biblioteca per il bookcrossing specializzata in testi teatrali. Le pareti interne del vagone sono pensate per ospitare installazioni temporanee di giovani artisti e le facciate esterne saranno dotate di appositi pannelli per realizzare opere di street art.

Approdato ad Antella (comune di Bagno a Ripoli) da Foligno nel novembre scorso con un trasporto eccezionale, e collocato sui binari che lo ospitano nella resede esterna del Teatro con manovre spettacolari che hanno richiesto l’impiego di una imponente gru, il vagone è stato ristrutturato ed allestito con nuovi arredi e la cucina. Gli interventi, temporaneamente interrotti dall'emergenza sanitaria, oltre alla carrozza hanno interessato anche il giardino, che potrà accogliere manifestazioni, concerti e proiezioni di film.

Fonte e Foto FS News