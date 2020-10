Ferrovie: il Piemonte dopo il maltempo tra conta dei danni e treni materiali riparatori [VIDEO]

Dopo la sfuriata del week end ora si contano in Piemonte i danni del maltempo.

Dalle 23 di sabato 3 ottobre sulla linea Torino-Milano il traffico ferroviario, sospeso tra le stazioni di Vercelli e Novara per le avverse condizioni meteo, è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici di RFI che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità. Durante l'interruzione della tratta sono stati cancellati 13 Regionali e 42 treni sono stati limitati nel percorso.

Circolazione ferroviaria rallentata anche sulla linea Domodossola-Novara nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, per la presenza di rami lungo la linea.

Questa volta è andata invece meglio per la Ferrovia del Tanaro, la Ceva-Ormea. Nel 2016 l’alluvione aveva letteralmente distrutto la linea, senza alcun rispetto per la sua gloriosa storia e per quei binari che dal lontano 1893 sino al 2012 erano percorsi quotidianamente dai treni che trasportavano a valle centinaia di pendolari e studenti.

L’esondazione del Tanaro di venerdì notte non ha fortunatamente arrecato danni gravi all’infrastruttura, che ha retto alla furia delle acque.

Al momento la situazione è critica solo sulla Ventimiglia-Cuneo con il traffico sospeso dalle ore 5:50 del 4 ottobre per verifiche tecniche a seguito di condizioni meteo critiche.

Questi i treni parzialmente cancellati di oggi 5 ottobre:

• R 22965 Fossano (7:25) - Ventimiglia (10:34): limitato a Limone (8:28)

• R 22970 Ventimiglia (10:44) - Cuneo (13:19): origine da Limone (12:47)

• R 22975 Cuneo (14:41) - Ventimiglia (17:23): limitato a Limone (15:16)

• R 22982 Ventimiglia (18:37) - Cuneo (21:19): origine da Limone (20:46)

Nella giornata di ieri, intanto, RFI ha provveduto a togliere rami e detriti da molte linee ferroviarie tra le quali proprio la Ceva-Ormea, oltre a risanare quelle danneggiate come la Torino - Milano.

Tra i tanti mezzi che hanno circolato anche un treno materiali presumibilmente inviato per riparare i danni causati dell'alluvione tra Bivio Sesia e Borgo Vercelli nel video di Gianni Balzaretti.