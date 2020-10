Ferrovie: Jazz in doppia composizione in Campania, ecco il video

Come abbiamo visto due giorni fa, da una settimana circa i Jazz circolano in doppia composizione in Campania e con alcuni treni su Roma.

A integrazione e per ulteriore conferma di quanto detto, oggi possiamo mostrarvi anche il video, realizzato da Vincenzo Russo, che mostra i due "elettrotreni" di Trenitalia mentre effettuano il Regionale 2396 con origine a Napoli Centrale e termine corsa a Roma Termini.

I due mezzi, per coloro che sono amanti dei numeri, sono l'ETR 425 n.083 (Alstom, Savigliano - 2015) e l'ETR 425 n.120 (Alstom, Savigliano - 2017), entrambi ovviamente assegnati alla DPR Campania e in particolare all'OML di Napoli Campi Flegrei.