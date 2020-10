Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Apriamo la nostra rubrica con due buone notizie che arrivano che riguardano l’Alta Velocità, ovvero la proroga del Frecciargento Sibari-Napoli (Ferrovie: prorogato il Frecciargento Sibari-Napoli), e le nuove fermate del Frecciargento in Campania (Ferrovie: dal 12 ottobre il Frecciargento anche in Cilento e a Battipaglia).

Intanto l’Ad del Gruppo FS Battisti interviene alla presentazione della Campagna Frecciarosa dedicata alla prevenzione dei tumori femminili (Ferrovie: al via la decima edizione del Frecciarosa), e ribadisce l’impegno nel contrasto alla pandemia da Coronavirus, annunciando l’inaugurazione del treno sanitario (Ferrovie, Coronavirus: Battisti annuncia inaugurazione del treno sanitario per trasporto malati).

In settimana si chiude poi almeno per il momento l’avventura della compagnia ferroviaria privata Italo in Adriatica (Ferrovie: si chiude (per ora?) l'esperienza di Italo in Adriatica), mentre Trenitalia dà l’addio al servizio dei Thellò diurni (Ferrovie: arriva la fine per i treni di Thellò diurni).

Sul fronte del trasporto regionale novità sulla Roma-Napoli con i Jazz in doppia composizione (Ferrovie: tra Roma e Napoli arrivano le doppie di Jazz), mentre continuano a circolare i Pop rosa in onore del Giro d’Italia (Ferrovie: il video dei Pop che si tingono di rosa).

Novità anche in Sardegna dove gli annunciati convogli Swing (Ferrovie: nuovi treni regionali, la Sardegna suona lo Swing?) cominciano a essere trasferiti sull'Isola (Ferrovie: Swing per la Sardegna, iniziato il trasferimento [VIDEO]), in Toscana con l’entrata in servizio di un altro Jazz per LFI (Ferrovie: consegnato e già in servizio il terzo Jazz per LFI), e in Lombardia dove sparisce la livrea LeNord (Ferrovie: sparisce dai binari italiani la livrea LeNord [VIDEO]).

Novità sul versante dei treni diagnostici, con l’arrivo di una nuova vetture diagnostica di RFI, denominata Aldebaran 2.0 (Ferrovie: ecco la nuova vettura Aldebaran 2.0 di RFI) e trasferita da Battipaglia a Firenze Osmannoro (Ferrovie: Aldebaran 2.0 arriva a Firenze Osmannoro).

In merito alle compagnie merci da ricordare l’acquisto effettuato da GTS Rail (Ferrovie: GTS Rail acquista 105 container box HC 45’), mentre riguardo alle infrastrutture buone notizie per il potenziamento del collegamento Pescara-Roma (Ferrovie: potenziamento della Pescara-Roma, Marsilio firmerà il progetto il 7 ottobre), e per l’immancabile Ponte sullo Stretto, la cui realizzazione sembrerebbe davvero vicina questa volta (Ferrovie: Ponte sullo Stretto, mozione alla Camera per la costruzione).

Novità anche da Fondazione FS Italiane che ha terminato i lavori di restauro della vettura CIz 31096 (Ferrovie: terminato il restauro della vettura CIz 31096), mentre proseguono i lavori sulla cisterna VZk che è stata affidata alle "cure" dell’Associazione “Turno C” di Foligno (Ferrovie: proseguono i lavori sulla cisterna VZk).

Se la E.444R.030 è stata trasferita a Foligno per fornire pezzi di ricambio (Ferrovie: la E.444R.030 a Foligno per fornire pezzi di ricambio), anche altri rotabili non hanno avuto scampo e sono stati inviati a demolizione come alcune D.345 di Trenitalia (Ferrovie: D.345 e Piano Ribassato alla demolizione, l'ultimo viaggio [VIDEO]) - su cui abbiamo fatto il punto (Ferrovie: tra demolizioni e treni soccorso, il punto sulle D.345) – e le ALe 582 con rimorchi di Trenord (Ferrovie: ancora ALe 582 e rimorchi a demolizione per Trenord).

Le notizie dall'estero arrivano questa volta dalla Germania dove DB demolisce gli ICE TD (Ferrovie: addio agli ICE TD delle Deutsche Bahn) e introduce in Algovia nuovi moderni mezzi (Ferrovie, Germania: in Algovia si cambia, addio vecchi treni, arrivano mezzi modernissimi), mentre le compagnie private mandano in scena una singolare protesta (Ferrovie, Germania: la protesta delle private, foto e video), dall’Austria dove ÖBB prende una decisione importante (Ferrovie: le ÖBB abbassano i prezzi delle RoLa al Brennero) e dalla Svizzera con un incidente fortunatamente senza conseguenze gravi (Ferrovie, Svizzera: treno vuoto deraglia a Echallens).

E poi ancora novità dai Paesi Bassi con il successo dei test dei Coradia iLint (Ferrovie: riuscite le corse prova del treno a idrogeno di Alstom nei Paesi Bassi), dalla Serbia che investe ancora sulla sua rete (Ferrovie: la Serbia verso la velocizzazione della rete ferroviaria), dalla Russia con una nuova vettura cuccette per RZD (Ferrovie, Russia: una nuova carrozza cuccette per le RZD) e dal Giappone dove si celebra l’idraulico più famoso al mondo (Ferrovie: anche nelle stazioni del Giappone celebrano Super Mario).

Chiudiamo con una notizia dal mondo del modellismo ferroviario che non farà piacere ai tanti appassionati, ovvero il rinvio alla prossima estate della consueta Fiera di Norimberga a causa dell’emergenza sanitaria (Modellismo: rimandata la Spielwarenmesse di Norimberga del 2021).

Foto 3 Giovanni Gardenghi - Foto 4 Fondazione FS - Foto 5 RZD