Ferrovie: il maltempo sferza l'Italia, traffico nel caos

Situazione complicatissima sui binari italiani.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Vercelli e Novara, sulla linea storica della Torino-Milano, dove è esondato il fiume Sesia. Sul posto sono presenti per monitorare la situazione i tecnici di RFI. Regolare invece il servizio Alta Velocità. Compatibilmente con la viabilità delle strade, Trenitalia sta attivando un servizio sostitutivo con bus.

Treni direttamente coinvolti:

• ICN 798 Salerno (20:00) - Torino Porta Nuova (9:20)

• RV 2006 Milano Centrale (7:15) - Torino Porta Nuova (9:06)

• RV 2007 Torino Porta Nuova (7:53) - Milano Centrale (9:45)

• RV 2008 Milano Centrale (8:15) - Torino Porta Nuova (10:06)

• R 20001 Chivasso (6:46) - Novara (7:55)

• R 33099 Torino Lingotto (6:54) - Milano Centrale (8:45)

Il traffico è rallentato anche sulla linea Domodossola - Borgomanero - Novara per allagamento della linea ferroviaria tra Premosello e Gravellona.

Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• R 10242 Novara (6:45) - Domodossola (8:49)

• R 10245 Domodossola (6:48) - Novara (8:42)

Treni cancellati:

• R 10240 Novara (5:46) - Domodossola (7:48)

• R 10243 Domodossola (6:17) - Novara (7:54)

Sulla Milano - Domodossola il traffico è rallentato per danni alla linea ferroviaria causati da condizioni meteo critiche a Mergozzo.

Maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• R 2141 Domodossola (4:56) - Milano Centrale (6:37)

• R 2143 Domodossola (5:56) - Milano Centrale (7:37)

• R 10405 Domodossola (6:01) - Milano Porta Garibaldi (8:14)

• R 10401 Arona (6:06) - Milano Porta Garibaldi (7:14)

• R 2145 Domodossola (6:54) - Milano Centrale (8:35)

• R 2142 Milano Centrale (7:25) - Domodossola (9:04)

• R 10406 Milano Porta Garibaldi (7:46) - Domodossola (9:59)

Treni parzialmente cancellati:

• R 10402 Milano Porta Garibaldi (6:12) - Domodossola (8:20): limitato a Arona (7:20)

• R 10407 Domodossola (7:20) - Milano Porta Garibaldi (9:14): origine da Arona (8:06)

Treni cancellati:

• EC 50 Milano Centrale (7:20) - Domodossola - Bahnhof Basel (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:20) - Domodossola - Geneve (12:21)

I passeggeri dei treni EC 32 ed EC 50 in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno EC 314 in partenza alle ore 9:10 e in arrivo a Zürich Hauptbahnhof alle ore 12:50.

Sulla Ventimiglia - Nizza il traffico permane sospeso da ieri.

Treno parzialmente cancellato:

• EC 141/142 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia - Nice Ville (11:58): limitato a Ventimiglia (10:54)

Treno cancellato:

• EC 139/140 Nice Ville (8:01) - Ventimiglia - Milano Centrale (12:53)

I passeggeri in partenza da Ventimiglia possono utilizzare il treno straordinario ES 35745/35746 in partenza alle ore 11:10 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 15:04.

I passeggeri in partenza da Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Diano, Alassio, Albenga, Finale Ligure Marina e Savona possono utilizzare anche il servizio integrativo con bus fino a Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia possono utilizzare il treno IC 666 in partenza rispettivamente alle ore 12:19, alle ore 13:08 e alle ore 13:25 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 13:53.