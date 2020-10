Ferrovie, Genova Pegli: riaperto sovrappasso in via Martiri della Libertà

Oggi riapre al traffico veicolare e pedonale il nuovo sovrappasso in via Martiri della Liberta a Genova Pegli.

I lavori, effettuati da Rete Ferroviaria Italiana per conto del Comune di Genova che li ha finanziati per circa 2,6 milioni di euro, sono proseguiti anche nei mesi del lockdown e hanno riguardato in particolare la demolizione della struttura in muratura precedente esistente, la creazione del nuovo impalcato e lo spostamento di tutti i sottoservizi.

Contemporaneamente l’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione del sovrappasso, per garantire la continuità di servizi e traffico pedonale tra le due zone, era stata realizzata una passerella pedonale.