Ferrovie: avvio dei lavori per due sottopassi a Rimini Viserba

Lunedì 5 ottobre Rete Ferroviaria Italiana avvia lavori per realizzare due nuovi sottopassi (uno stradale e uno ciclo-pedonale) a Rimini Viserba, sulla Rimini-Ravenna.

Le due opere consentono di eliminare il passaggio a livello tra via Morri e via Polazzi. Ed è la prima fase di attività del cantiere, nel corso della quale viene messa in sicurezza la zona del successivo scavo sotto i binari.

In particolare vengono realizzati nel sottosuolo i muri di contenimento su cui poggiano le solette a sostegno di binari, traverse, massicciata su cui corrono i treni.

Per consentire i lavori l’attuale infrastruttura ferroviaria deve essere temporaneamente rimossa.

Si tratta del primo intervento che si concluderà entro gennaio del 2021 e consentirà il completamento dei lavori senza ulteriori interferenze con il traffico ferroviario.

Da lunedì 5 ottobre e fino al termine di questo primo intervento, i treni regionali sono cancellati fra Rimini Viserba e Rimini.

Modifiche anche per la coppia di Frecciabianca Ravenna-Roma, cancellata fra Ravenna e Rimini.

Fonte FS News - Foto Akiem483