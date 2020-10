Ferrovie: Palermo, cento milioni per completare l’anello ferroviario

Cento milioni per completare l’anello ferroviario di Palermo.

Questa mattina il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri ha presentato con RFI la parte finale dell’infrastruttura in costruzione a Palermo.

Il progetto prevede la realizzazione dell’ultimo tratto tra il Politeama e Notarbartolo, con la realizzazione della fermata Turrisi Colonna e la riqualificazione urbana dell’area dell’ex scalo ferroviario di Lolli. Previsti inoltre percorsi pedonali e opere complementari dal centro della città al porto, collegati con le diverse fermate che verranno realizzate.

“Con la realizzazione di questo intervento - dice il vice ministro Cancelleri - si completa il sistema della metropolitana di Palermo, che sarà interconnesso anche con la rete regionale e con l’aeroporto Falcone Borsellino. Un’opera che, inoltre, prevede anche la riqualificazione urbana dell’area dell’ex scalo ferroviario di Lolli. Un’importante infrastruttura che regala alla città di Palermo standard europei, un moderno sistema di trasporto integrato urbano su ferrovia che i cittadini e i siciliani tutti attendono da anni”.

Nel prossimo mese una commissione di tecnici e professori universitari del Comitato tecnico amministrativo esaminerà il progetto e solo dopo questa fase si potrà avviare la conferenza di servizi e acquisire i pareri di tutti gli organi tecnici e gli enti coinvolti, per arrivare alla gara d’appalto entro la fine dell’anno prossimo. Mentre i lavori dureranno 4 anni.

Come chiarito dai tecnici di RFI nella presentazione del progetto, saranno effettuati costantemente dei monitoraggi sulla stabilità degli edifici interessati dai cantieri, per evitare spiacevoli inconvenienti. “Per evitare anche inconvenienti come quelli che si sono verificati con la prima parte dell’anello ferroviario, la gran parte dei lavori saranno sotterranei e sono per 80 giorni saranno previsti interventi in superficie nella zona di via Malaspina e altri 90 con riduzione della carreggiata”.

Durante la presentazione, Cancelleri ha anche annunciato che l’ingegnere Filippo Palazzo, attuale responsabile per RFI dei cantieri del passante e dell’anello ferroviario, sarà nominato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti commissario dell’Alta Velocità ferroviaria di rete Salerno-Reggio Calabria e per la Messina-Catania-Palermo.

