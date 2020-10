Ferrovie, Russia: una nuova carrozza cuccette per le RZD

La compagnia ferroviaria russa RZD ha mostrato un prototipo di un nuovo tipo di vettura cuccette di seconda classe.

La innovativa carrozza si trova a Mosca, sul piazzale della stazione ferroviaria Paveletsky.

Nuovo prodotto del costruttore russo Transmashholding progettata per la compagnia statale, questa nuova vettura è stata introdotta per la prima volta nel novembre del 2019 ma solo oggi si possono vedere dimensioni e interni della carrozza.

La disposizione dei posti è la stessa delle vetture precedenti, in vani separati con quattro ripiani e altri due laterali. Tuttavia, negli scomparti separati, le cuccette hanno pareti verticali che compongono armadi, dove i passeggeri possono riporre bagagli e scarpe, nonché appendere i vestiti.

Tra i compartimenti ci sono pareti mobili ma anche prese elettriche, slot per la ricarica USB e luci personali. L'interno è in beige chiaro mentre l'esterno vede almeno per ora una livrea diversa da quella a cui siamo abituati.

Il direttore generale delle ferrovie russe Oleg Belozerov ha detto che la lunghezza delle cuccette sulla nuova vettura di seconda classe sarà di 180 cm, 10 cm in più di quanto lo erano le versioni precedenti.

Foto RZD