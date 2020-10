Ferrovie, Germania: in Algovia si cambia, addio vecchi treni, arrivano mezzi modernissimi

Per gli appassionati di tutta Europa l'Algovia ha sempre significato bellissime locomotive 218 con i loro stanchi regionali da fotografare in posti da fiaba. Ora, però si cambia e stavolta per sempre.

Il viaggio in treno attraverso uno dei paesaggi più belli della Baviera sarà nfatti ancora più conveniente, digitale ed ecologico.

DB Regio Bayern sta arrivando in Algovia con una flotta di veicoli completamente nuova. La Baviera ha stabilito le basi per questo passaggio con la Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) che pianifica, finanzia e controlla il traffico regionale e la S-Bahn per conto del Ministero dei Trasporti bavarese.

DB fornisce dunque servizi di trasporto locale sulle rotte regionali tra Kempten, Monaco, Augusta, Lindau e Ulm con nuovi veicoli prodotti da PESA e Alstom. Inoltre, i treni con tecnologia basculante collaudata vengono completamente rinnovati e utilizzati come "velocisti" sulle rotte regionali.

DB utilizzerà un totale di 41 nuovi veicoli oltre a 38 completamente modernizzati in Algovia. Questo conferisce alla regione una delle flotte di trasporto locale più moderne della Germania. I veicoli vengono sottoposti a manutenzione in modo rapido e affidabile negli stabilimenti DB di Kempten e Ulm. La nuova flotta di veicoli dovrebbe essere ampiamente utilizzata già dalla modifica dell'orario di dicembre 2020.

“Che si tratti di pendolari verso le grandi aree di Monaco o Augusta, di turisti attenti all'ambiente o di scolari in viaggio verso centri di medie dimensioni, Deutsche Bahn sta rafforzando le ferrovie in Algovia”, afferma il capo delle ferrovie bavaresi Klaus-Dieter Josel.

Il ministro bavarese dei trasporti, Kerstin Schreyer: “Anche noi, in quanto Stato libero, diamo il nostro contributo per poter offrire alle persone in Algovia un trasporto locale con treni moderni. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto - e incoraggiato - l'uso di nuovi veicoli in questo Land. Sono lieta che disponiamo di uno strumento con il quale possiamo sostenere il finanziamento dei nuovi veicoli Pesa Link per la rete diesel dell'Algovia".

L'amministratore delegato della compagnia ferroviaria bavarese, Bärbel Fuchs: “Negli ultimi anni abbiamo completamente riorganizzato il trasporto regionale in regione. Il traffico è ancora più in rete, i passeggeri hanno migliori collegamenti nelle stazioni di raccordo. La nuova flotta di veicoli di DB Regio ora garantisce anche un maggiore comfort di guida e un servizio ferroviario più rispettoso dell'ambiente".

Ha concluso il Presidente della direzione regionale di DB Regio Bavaria, Hansrüdiger Fritz: “Per DB Regio Bavaria, la messa in servizio dei nuovi veicoli è un'ulteriore pietra miliare per il concetto di trasporto in Algovia. Attendiamo con impazienza una flotta tecnicamente completamente rinnovata. Ma anche le ferrovie sono fatte con il cuore e con l'anima: la messa in servizio verrà eseguita rapidamente e senza problemi nonostante le restrizioni dovute al Coronavirus.

I miei ringraziamenti vanno ai dipendenti delle case costruttrici coinvolte, alle autorità di vigilanza e ai miei colleghi di DB Regio Bayern".

Foto DB Bahn