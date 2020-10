Ferrovie: ritardi, biglietto unico, bici e disabili, tutte le novità in arrivo sui treni

Nuove tutele per i ritardi dei treni, migliori condizioni di viaggio per i passeggeri con disabilità, diritto a portare a bordo le bici su tutti i treni.

Sono queste, in estrema sintesi, alcune delle novità previste dall'accordo raggiunto nella giornata di ieri dai negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo sulla proposta di riforma dei diritti dei passeggeri ferroviari. Lo rendono noto il Consiglio e il Parlamento UE.

Le nuove regole renderanno obbligatorio un unico biglietto per i viaggi che prevedono coincidenze tra treni regionali e a lunga percorrenza, per garantire il risarcimento dei passeggeri in caso di ritardi o mancate coincidenze.

In particolare, il testo chiarisce i diritti dei passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni e rafforza le norme sulla previsione di un trasporto alternativo, per i ritardi oltre i 100 minuti. Inoltre, le norme introducono una clausola di forza maggiore per le compagnie ferroviarie: non saranno obbligate, in circostanze eccezionali, a pagare un risarcimento. Allo stesso tempo, l'accordo porrà fine anche alle esenzioni esistenti per i treni a lunga distanza entro dicembre 2024.

"Abbiamo raggiunto oggi un accordo importante per il futuro del trasporto ferroviario europeo. - ha detto Bogusław Liberadzki, eurodeputato e relatore del gruppo S&D - Siamo riusciti a garantire gli stessi diritti minimi dei passeggeri in tutta l'UE".

Per i passeggeri con disabilità si introduce la riduzione dei tempi di notifica dei loro viaggi: dovranno informare l'operatore con 24 ore di anticipo, contro le 48 ore previste attualmente. Infine, le società ferroviarie dovranno realizzare un numero adeguato di spazi dedicati alle biciclette nelle carrozze dei treni. L'accordo dovrà essere approvato dal Consiglio.