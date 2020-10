Ferrovie, via i posacenere dalle stazioni: da oggi, sulle banchine è vietato fumare

Secondo quando riportato da AT5 nell’ultimo mese, tutti i 330 pali con posacenere presenti in più di 100 stazioni dei Paesi Bassi sono stati rimossi.

L’iniziativa anticipava il divieto di fumo sulle banchine e negli ultimi spazi dove ancora era consentito fumare in vigore da oggi. Secondo le Ferrovie olandesi i pali per fumatori avranno un nuovo scopo sostenibile, ad esempio, potranno essere utilizzati come punto di ricarica per biciclette elettriche.

In fase di eliminazione anche la vendita di prodotti di tabacco nelle stazioni: tutti i punti vendita nello spazio NS, come Kiosk, hanno già smesso di vendere sigarette. Non verranno inoltre conclusi nuovi contratti con gli esercizi che intendono vendere tabacco nelle stazioni.