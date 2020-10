Ferrovie: addio agli ICE TD delle Deutsche Bahn

Non sono stati treni particolarmente fortunati e forse anche per questo ci lasciano dopo 20 anni, alcuni dei quali trascorsi da mezzi accantonati.

Stiamo parlando degli ICE TD, versione Diesel e pendolante degli ICE tedeschi.

Dei 20 set costruiti da Bombardier e Siemens, 5 sono stati smantellati già nel 2010, dopo soli 10 anni di vita mentre gli altri hanno trovato per poco tempo una seconda giovinezza sui collegamenti con la Danimarca, con un esemplare riverniciato anche nei colori delle ferrovie statali DSB.

Ma la bella avventura è durata poco, visto che già nel 2018 tutte le unità risultavano accantonate definitivamente.

Hanno fatto eccezione solo due treni, il 5517 utilizzato come laboratorio semovente TrainLab da DB Systemtechnik e il 5519 tenuto di scorta per pezzi di ricambio per quest'ultimo.

Da dicembre 2019 sono infine iniziate le demolizioni di tutti gli altri esemplari ancora rimasti che dovrebbero concludersi entro breve tempo. A segnare la fine di questi convogli non è stata la loro affidabilità, quanto piuttosto gli elevati costi di manutenzione e di funzionamento. I treni, infatti, consumavano un quantitativo di carburante spropositato se confrontato con il numero di persone trasportate, solo 195.

Per questo motivo DB Bahn non ha pensato due volte prima di alienarli dalla sua flotta, anche se, come registrato a suo tempo anche da Ferrovie.Info non è mancato un tentativo di venderli all'estero, andato però fallito (Ferrovie: Locomotori DB vendesi).

Foto di Qualle - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=889294

Foto di Leif Jørgensen - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31795538