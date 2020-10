Ferrovie, Coronavirus: Battisti annuncia inaugurazione del treno sanitario per trasporto malati

Il Gruppo FS Italiane ribadisce la massima attenzione sul fronte anti-Covid.

Lo fa per bocca del suo amministratore delegato, Gianfranco Battisti, durante la presentazione della campagna di prevenzione sanitaria Frecciarosa, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza.

«Oggi la priorità è garantire la sicurezza sanitaria del viaggio. E noi abbiamo messo da subito in campo tutte le misure e i protocolli necessari per ottenere le migliori performance in fatto di sicurezza sanitaria. Raggiungendo risultati riconosciuti e apprezzati a livello internazionale. Tanto che tutte le altre grandi compagnie ferroviarie sono venute a studiare come avevamo implementato il nostro modello».

Battisti ha poi annunciato la prossima inaugurazione del treno sanitario per il trasporto di 31 malati gravi, interoperabile e realizzato con tecnologie d’avanguardia insieme all'ospedale San Raffaele di Milano e alla Protezione Civile.

L’importante ruolo del Gruppo FS, in questa difficile congiuntura nazionale e internazionale, è stato evidente durante il lockdown, quando «il Gruppo FS ha assicurato l’approvvigionamento di generi alimentari, medicine e materiale sanitario trasportando 5 tonnellate di merci».

Ma le Ferrovie non sono solo trasporto e il sostegno di FS alla campagna di prevenzione dei tumori femminili è solo uno degli esempi di quella che il Gruppo percepisce come mission: stare accanto alle persone e modellare il business sulle loro esigenze.

Fonte e Video FS News - Foto Luca Faggi