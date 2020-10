Ferrovie: lo spettacolo dei deviati per i lavori in Emilia Romagna [VIDEO]

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre la linea Bologna-Rimini è stata interrotta per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Faenza e Rimini.

Detti lavori hanno riguardato il potenziamento tecnologico della tratta da Villa Selva a Rimini e l’impermeabilizzazione di due ponti. Approfittando dell’interruzione sono stati svolti anche altri lavori tra Senigallia e Montemarciano e tra Civitanova Marche e Porto San Giorgio Fermo.

Nel frattempo Intercity, Intercity Notte e treni merci sono stati deviati via Faenza/Russi/Ravenna/Rimini mentre i regionali veloci via Castelbolognese/Lugo/Ravenna/Rimini.

I Frecciabianca e i Frecciargento sono stati limitati e hanno avuto origine dalla stazione di Rimini con molti che sono stati soppressi. Numerosi Regionali Veloci da e per Ancona/Piacenza sono stati effettuati con ETR 521 Rock mentre alcuni sono stati effettuati anche con materiale della DPR Marche.

Nei video a corredo, realizzati in questi giorni da Akiem483 e da Tommaso Ottaviani, si possono vedere in tal proposito il Regionale Veloce 34204 espletato con la E.464.471 e al seguito otto vetture Medie Distanze, o anche il RV 34208 per Piacenza con la E.464.421 nella livrea DPR.

Un altro regionale effettuato da materiale dell Marche è stato il RV 34211 per Ancona con in testa la E 464.513, seguita da varie MD e in coda la "Mazinga" in livrea XMPR.

Per quanto riguarda gli Intercity da e per Bologna/Bari-Lecce e Milano/Taranto molti sono stati espletati con E.414 sia in livrea Frecciabianca che Intercity Giorno con le due loco alle estremità e otto vetture tra i quali spiccano l’IC 35628 per Milano con le E.414.127 e .148 o l’IC 35623 per Lecce con le E.414.110 e .100.

La classica eccezione che conferma la regola c'è stata per due Intercity, l’IC 35614 Bari C.le-Bologna C.le trainato dalla E.402B.158 in livrea XMPR e composto da otto vetture Intercity Giorno e l’IC 35607 Bologna C.le-Bari C.le con la E.402B.117 sempre in XMPR e sempre con otto vetture al seguito.