Ferrovie: anche nelle stazioni del Giappone celebrano Super Mario

Nel 2020 Mario festeggia 35 anni dall’uscita di Super Mario Bros.

Come ben sappiamo un omaggio è già arrivato dalle ferrovie italiane, con il Rock ETR 521 n.038 che circola sui binari del Lazio in livrea Lego. Ora anche le Ferrovie Giapponesi hanno deciso di celebrare l’eroe in un modo insolito.

Come parte dell’iniziativa Super Mario Play! Tokyo! due delle stazioni più importanti della capitale giapponese saranno decorate con artwork dedicati proprio al più famoso idraulico della storia. La prima è quella di Shinjuku, che sarà impreziosita con immagini di Mario che ne ripercorrono la decennale storia.

Anche la linea Yamanote sarà protagonista, e più precisamente la stazione di Tokyo, che vedrà un enorme muro con illustrazioni e immagini di gioco con protagonista il cast della serie nella terrazza Gran Roof dell’edificio, oltre a mostre che ripercorrono la storia della serie nella sezione North Walkway.

Non è tutto, perché ci sarà anche un concorso a premi, in cui visitando alcune stazioni si potranno vincere dei premi a tema Mario.

Per chi capisce il giapponese (beato lui) maggiori informazioni sono reperibili sul sito delle ferrovie JR East cliccando qui.