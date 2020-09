Ferrovie: un insolito invio per una vettura dell'Orient Express [VIDEO]

Giornata di invii interessanti anche quella di ieri.

È stata in particolare trasferita da Venezia a Modane per successivo inoltro evidentemente in Francia la vettura Piano Bar del prestigioso Venice Simplon Orient Express.

La carrozza ha lasciato la laguna a metà mattinata per giungere poi al confine nel tardo pomeriggio attraversando ovviamente Milano e Torino.

Titolare della insolita composizione è stata la E.402B.171 in livrea Intercity Giorno che non ha certamente avuto problemi di prestazioni visto che la composizione prevedeva unicamente la vettura del VSOE 61 87 09-70 674-0.

Possiamo apprezzare questo curioso trasferimento nel video in alto che mostra anche altri invii particolari curati dalle E.402B con vetture da spostare da nord a sud o viceversa.