Ferrovie: Renfe prepara il suo ingresso in Messico e nei paesi baltici

Renfe parteciperà alle offerte per i progetti ferroviari 'Rail Baltica', che collegherà Estonia, Lettonia e Lituania attraverso l’Alta Velocità, e 'Tren Maya', che svilupperà 1.525 chilometri di ferrovie nella penisola dello Yucatan.

Come riportato a Europa Press da fonti dell’operatore spagnolo, l’intenzione è di presentarsi a questi contratti come un 'operatore ombra', cioè come un operatore che fornisce supporto durante il periodo di costruzione ed è responsabile della definizione dei requisiti delle attività operative e di manutenzione.

L’obiettivo principale della società con il suo ingresso in nuovi mercati è proseguire nel processo di internazionalizzazione, uno dei pilastri fondamentali del piano strategico di Renfe, dopo la partecipazione in Arabia Saudita e Stati Uniti.

In questi mercati Renfe fa parte di un progetto che definisce di “grande complessità tecnica” e che è già operativo, come l’AVE Mecca-Medina, così come la progettazione, costruzione e esercizio del treno ad alta velocità promosso dal Texas per collegare Dallas-Fort Worth con Houston in meno di 90 minuti.

In questa occasione Rail Baltica è un progetto promosso da Estonia, Lettonia e Lituania, che prevede di collegare le principali città di questi tre Paesi dal 2026 tramite un treno ad alta velocità che percorre 870 chilometri.

L’investimento totale sarà di 5.800 milioni di euro, cofinanziato dall’Unione Europea. Finora sono stati assegnati numerosi contratti per la fase di progettazione del progetto, con una significativa presenza di studi di ingegneria spagnoli come Idom, Prointec, Ardanuy e Ineco.

In questo senso, per soddisfare i requisiti richiesti, Renfe sta costituendo un consorzio con Ineco, una società che attualmente ha quattro contratti con Rail Baltica, e sta valutando l’aggiunta di una terza parte di nazionalità diversa da quella spagnola a questo consorzio.

In qualità di "operatore ombra", Renfe aiuterebbe anche a creare i documenti di gara e sviluppare il quadro normativo in cui i futuri operatori e i responsabili della manutenzione gestiranno i servizi richiesti in base ai servizi necessari.

Il cosiddetto 'Tren Maya' è invece il progetto di un sistema di trasporto ferroviario di passeggeri e merci nella penisola dello Yucatan che collegherà, nella Fase 1, le stazioni di Palenque e Cancún e si completerà, nella Fase 2, con il collegamento tra le stazioni di Cancún e Escárcega, con una lunghezza totale di 1.525 chilometri.

L’obiettivo generale di questo concorso è supportare l’ente appaltante Fonatur (Fondo nazionale per la promozione del turismo) nell'attuazione del progetto, consigliando il futuro funzionamento e supervisionando la produzione, la consegna e l’avvio del materiale rotabile e di tutti i sistemi fino al periodo di prova del servizio commerciale.

Per questa gara, Renfe ha ricevuto un invito a partecipare al concorso. Il progetto prevede una durata di tre anni e due mesi, anche se il contratto dovrebbe essere prorogato fino all'inizio dell’operazione commerciale.

Foto 1 di FlyAkwa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60610967