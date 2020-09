Ferrovie: Salcef arriva sul mercato americano

Salcef Group S.p.A. ha acquisito il 90% del capitale di Delta Railroad Construction Inc., società attiva negli Stati Uniti e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni ferroviarie.

Per finalizzare l’acquisizione della società statunitense, una delle più conosciute e stimate realtà operanti nel Nord America, il Gruppo ha investito 36,14 milioni di dollari per tramite della controllata Salcef USA.

Grande la soddisfazione espressa dal Presidente della Società Gilberto Salciccia, che afferma: “riteniamo che le sinergie tra le attività già condotte dalle Linee di Business operative del Gruppo e le capacità produttive di Delta, possano essere nel medio termine estremamente rilevanti, sia nel settore dell’Armamento ferroviario, sia nella produzione di Macchinari e Materiali ferroviari”.

L’acquisizione consente al Gruppo di perseguire la propria strategia di crescita per linee esterne, con l’ingresso nel mercato nordamericano. Si apre infatti l’opportunità di sviluppare le attività aziendali utilizzando in sinergia il know-how maturato da Salcef nel mercato ferroviario europeo e la presenza stabile di Delta in molti stati degli USA.

Gli Stati Uniti vantano il network ferroviario più vasto del mondo, con più di 250.000 km di binari, prettamente adibiti al trasporto di merci, con un imponente programma di sviluppo per la realizzazione di nuove linee ad alta velocità, insieme all'ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti.