Ferrovie, Germania: la protesta delle private, foto e video

Si erano ripromessi di essere colorati e rumorosi e non si può dire che abbiano tradito le aspettative.

Alla fine alla manifestazione contro il governo tedesco per i mancati sussidi alle imprese cargo private si sono presentante 20 macchine, tutte molto colorate, parte dei parchi mezzi di imprese di notevole spessore.

Ma non è tutto perché, come avevamo anticipato stamattina, la protesta è stata anche tutt'altro che silenziosa visto che durante l'attraversata delle capitale tedesca le macchine hanno fischiato come se non ci fosse un domani.

A questo punto resta solo da capire come si muoverà la politica teutonica nei confronti di questa levata di scudi che ha coinvolto realtà davvero molto importanti del settore del trasporto merci ferroviario privato.

“Chiediamo che il governo federale non conceda il trattamento preferenziale a DB Cargo, che è di proprietà statale”, ha affermato Ludolf Kerkeling, presidente della Rete ferroviaria europea, con riferimento al settore merci di DB.

Secondo Kerkeling, gli aiuti di Stato contro la crisi dovrebbero essere stanziati anche per la concorrenza delle ferrovie tedesche. In caso contrario, la società pubblica potrebbe costringere i concorrenti a uscire dal mercato. Come ricorda il Frankfurter Allgemeine Zeitung, DB otterrà dal governo un aumento di capitale da 5 miliardi di euro per far fronte alla crisi. La concorrenza del settore merci intende reagire con un ricorso alla Corte di giustizia dell'UE.

Foto IGE GmbH&Co.KG