Ferrovie: DB e la città di Amburgo prolungano di cinque anni la partnership per la “città intelligente”

Il trasporto locale di Amburgo sarà ancora più digitale. Deutsche Bahn (DB) e la città di Amburgo (FHH) infatti hanno deciso di estendere di cinque anni la loro partnership per la “città intelligente” concordata nel 2017.

Il sindaco di Amburgo Dr. Peter Tschentscher e il direttore delle infrastrutture di DB Ronald Pofalla hanno pubblicato un Memorandum d’intesa. Entrambi i partner desiderano utilizzare tecnologie digitali e idee innovative per rendere il trasporto pubblico locale e le stazioni ferroviarie più attraenti per i clienti.

Le misure includono nuovi monitor per una migliore informazione dei viaggiatori, guida del percorso ottimizzata per un orientamento più facile, armadietti digitali e una gamma più ampia di stazioni ferroviarie per i ciclisti, così come altre stazioni Bike + Ride e StadtRAD.

Ha detto Ronald Pofalla, membro del consiglio di amministrazione di DB per le infrastrutture: “La sola richiesta della navetta ioki dimostra che, insieme alla città di Amburgo, abbiamo creato un’ottima offerta per i nostri clienti. Sono lieto che ora stiamo continuando questa partnership di successo. La digitalizzazione è il motore principale con cui possiamo rendere i viaggi in treno ancora più attraenti per i nostri clienti. Tra un anno presenteremo un’altra pietra miliare al Congresso mondiale ITS di Amburgo: i primi treni della S-Bahn altamente automatizzati”.

Ha dichiarato Peter Tschentscher, primo sindaco della città di Amburgo: “Migliorare la mobilità è una questione chiave per il Senato di Amburgo. Nella partnership Smart City con Deutsche Bahn, implementiamo progetti di innovazione che rendono il trasporto locale più affidabile, più confortevole e più rispettoso dell’ambiente.

Con treni e autobus a guida automatizzata, una rete di diverse offerte, modalità di trasporto e nuovi servizi come "Hamburg Box", Amburgo sta diventando una città modello per la mobilità del futuro e un pioniere nella digitalizzazione del trasporto ferroviario”.