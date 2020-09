Ferrovie, Svizzera: treno vuoto deraglia a Echallens

Un treno regionale della linea Losanna-Echallens-Bercher è deragliato ieri sera nella stazione di Echallens.

A bordo non c'erano passeggeri al momento dell'incidente perché il convoglio era fuori servizio, ma lo svio ha causato notevoli disagi. I Trasporti losannesi (Tl), che gestiscono la linea, hanno organizzato stamani una riunione di crisi per determinare le cause dell'incidente, come spiega la portavoce Alexandra Gindroz, confermando un'indiscrezione di 20 Minutes.

Come conseguenza del deragliamento la linea è ovviamente stata interrotta. I treni non circolano tra Cheseaux e Bercher ed è stato approntato un servizio di autobus sostitutivi.