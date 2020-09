Ferrovie: il lungo addio delle E.656 in Sicilia

La lunga storia del Gruppo E.656 delle Ferrovie dello Stato vede il suo tramonto in questi giorni anche in Sicilia.

Una storia fatta di grandi momenti ma anche di tante difficoltà, affrontate sempre con dignità da macchine che sono state un vanto delle FS.

In questi giorni, infatti, queste locomotive sono state escluse dal traffico a lunga percorrenza siciliano, affidato al Gruppo E.464 nell'allestimento Intercity.

La storia delle E.656 in Sicilia inizia con la E.656.020 nel 1982 quando arrivò dal vicino deposito di Reggio Calabria per effettuare una serie di corse di prova sulla linea Messina-Palermo.

La macchina portò con sé potenza e modernità in una realtà ferroviaria che vedeva ancora circolare i grandi "direttissimi" come la "Freccia del Sud" ed il "Treno del Sole" trainati dalle gloriose ma ben più vetuste E.646 ed E.636.

Negli anni però tale Gruppo sull'Isola, tra l'età che avanzava e i problemi di un vecchio gigante, è stato via via spremuto e cannibalizzato vedendo trasformare la sua gloriosa bellezza in scrostate locomotive deturpate e malfunzionanti.

Tali premesse sono state la scintilla per problemi di incendi, ritardi cronici e richieste di soccorso che negli ultimi tempi sono stati letteralmente all'ordine del giorno.

Con le nuove direttive comunitarie il glorioso Gruppo, non essendo aggiornabile ai nuovi criteri di sicurezza, si appresta alla radiazione completa nell'anno venturo, con le ultime E.656 siciliane che vengono sempre più allontanate dal servizio a lunga percorrenza e tenute solo per soccorsi e impieghi minori.

E chissà se le ultime E.656, sonnecchiando stancamente nei loro depositi, sapranno regalarci ancora, in questo poco tempo rimasto, qualche altra piccola emozione, qualche altro momento di gloria ferroviaria!

Testo e foto di Vito Manno