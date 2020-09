Ferrovie: restituito con trasferimento l'ETR 170 sviato per una frana

Lo avevamo visto scendere lo scorso marzo e ora lo vediamo risalire.

Stiamo parlando dell'ETR 170 006 di SAD che era rimasto danneggiato dopo lo svio del 18 novembre 2019 tra Vandoies e Rio di Pusteria quando era uscito dai binari in seguito ad una frana mentre effettuava il treno Regionale 1833.

Il convoglio era quindi stato portato tra il 21 e il 22 marzo scorso fino a Livorno per successivo inoltro alla MIDA di Collesalvetti per riparazione (Ferrovie: trasferimento per riparazione per l'ETR 170 danneggiato).

Nella giornata di oggi è stato invece riconsegnato in perfetto stato e trasferito, sempre a carico di DB Cargo verso le linee a lui più congegnali.

Il particolare transito, immortalato da Giovanni Gardenghi è nella stazione di Le Piagge.