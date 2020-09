Ferrovie: confermato almeno fino a dicembre il Frecciarossa su Perugia

Per ora si va avanti, per altri tre mesi almeno, poi si vedrà.

Questo quanto emerge dall'orario di Trenitalia dove è tornato disponibile e acquistabile il Frecciarossa tra Perugia e Milano.

Nulla cambia, dunque, almeno fino al 12 dicembre, quando col nuovo orario non si avranno più certezze. Va detto che come evidenziato nella news di qualche giorno fa il vero scoglio non era il prolungamento fino a dicembre, invero piuttosto probabile, quanto proprio quel che accadrà da lì in poi.

Per ora, dunque, il treno resta confermato, ma al momento non ci sono indicazioni relative al 2021 per il quale permangono nubi piuttosto dense su un collegamento che la società civile umbra non vorrebbe perdere. Vedremo nelle prossime settimane come andrà a finire.