Ferrovie, Battisti: Terzo Valico coerente a obiettivi Libro Bianco UE

L’amministratore delegato di FS Italiane Gianfranco Battisti, interviene sul Terzo Valico.

Battisti infatti, dopo la cerimonia per il doppio abbattimento del diaframma della Galleria di Valico Nord e di quello della Galleria Serravalle, entrambe legate alla realizzazione del Terzo Valico ferroviario, ha voluto sottolineare l’importanza dell’opera in chiave anche di sostenibilità ambientale, grazie a un progressivo riequilibrio modale a favore della ferrovia, riequilibrio perseguito dalle politiche dell'Unione Europea.

"Il Terzo Valico permetterà un riequilibrio modale in coerenza con gli obiettivi del Libro Bianco UE, sia del traffico merci che di quello passeggeri. Per quest’ultimo segmento di mercato pensiamo, a regime, di far crescere la nostra quota di mercato tra Genova e Milano dal 46 % di oggi al 64%, collegando le due città in poco più di un’ora, aumentando anche la frequenza dei treni ad Alta Velocità".