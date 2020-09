Ferrovie: l'Intercity Milano-Livorno si ferma in galleria, 200 passeggeri trasbordati

È stata una nottata molto complicata quella di ieri per i viaggiatori di un Intercity di Trenitalia.

I vigili del fuoco sono infatti intervenuti per trasbordare i passeggeri di un convoglio fermo in galleria tra Cassano Spinola e Arquata Scrivia, nell'Alessandrino, sulla linea Milano-Genova.

Come riferito dal distaccamento di Novi Ligure (Alessandria) - sul posto con gli agenti Polfer - l'Intercity 35667 Milano-Livorno, secondo nostre indicazioni composto da E.414 e vetture, è rimasto in panne in direzione di Genova a circa metà del tunnel, lungo un paio di chilometri.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 22: saliti sul Frecciarossa Venezia-Genova, i pompieri hanno raggiunto l'IC (fermo dalle 19.30) e allestito passerelle per trasferire i circa 200 viaggiatori.

Portati poi nel capoluogo ligure - come confermato anche da RFI - i passeggeri dello sfortunato treno hanno raggiunto le destinazioni finali con pullman o altri treni. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte e il convoglio è poi ripartito circa mezz'ora dopo.

Trenitalia rimborserà integralmente, da domani, il costo del biglietto ai 200 viaggiatori dell'Intercity Milano-Livorno e degli altri convogli in coda. Interessati oltre all'Intercity 35667, i treni Frecciarossa 9744/5, Intercity 35671, Intercity 689, Intercity 35283, Intercity 687, Frecciabianca 35514.