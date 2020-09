Ferrovie: Rock e Caravaggio, il punto aggiornato della situazione

Vista la situazione dei Pop / Donizetti di Trenitalia e Trenord affrontiamo invece quella dei Rock / Caravaggio.

In questo caso abbiamo tre tipologie di treni, ETR 421 a quattro casse, ETR 521 a cinque casse ed ETR 621 a sei casse.

Dell'ultimo Gruppo ancora non sono stati consegnati convogli, con due (n.001 e n.002) che sono attualmente in prova e in attesa di autorizzazione da ANSF a Bologna San Donato.

Per quanto riguarda le altre due serie ad oggi sono sui binari italiani 54 treni suddivisi rispettivamente in 13 ETR 421 e 41 ETR 521.

Le regioni interessate anche in questo caso sono sempre sette secondo quanto esposto di seguito.

Gli ETR 421 sono così distribuiti:

Emilia Romagna: 001-011

Lombardia (Trenord): 015-016

Più complessa è invece la situazione degli ETR 521 che è la seguente:

Emilia Romagna: 003-020, 023, 025-027, 029

Liguria: 021, 035

Veneto: 022, 031, 034, 039, 043

Lombardia (Trenord): 024, 028, 030, 033, 037

Toscana: 032, 036, 041

Lazio: 038, 042

Campania: 040

In questo caso le livree attualmente in circolazione sono tre, quella DPR di Trenitalia e quella analoga ai Donizetti per Trenord con il treno n.038 che riveste quella pubblicitaria Lego Mario Bors.