Ferrovie, Terzo Valico: abbattuti gli ultimi diaframmi di due gallerie

Sono stati abbattuti oggi, come da programma, gli ultimi diaframmi della Galleria di Serravalle e di quella di Valico.

Presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli il commissario straordinario del Terzo Valico, Calogero Mauceri, Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Marco Rettighieri, presidente del Cociv; Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore centrale di Ferrovie dello Stato e Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale di RFI.

L’abbattimento dei due diaframmi delle gallerie è avvenuto sulla linea ad AV Genova-Milano, opera realizzata da Webuild per potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa. I lavori riguardano gli scavi delle due opere in sotterraneo più importanti della nuova linea: la Galleria di Valico, che sarà la galleria ferroviaria più lunga in Italia e la Galleria di Serravalle.

La cerimonia è stata divisa in due momenti: il primo prevedeva l’abbattimento del diaframma del valico con metodi tradizionali, il secondo con l’arrivo della talpa Giovanna, la macchina scavatrice che ha demolito gli ultimi metri per l’imbocco Sud Galleria di Serravalle.

“Dietro un’opera come questa, che possiamo definire la metropolitana del Nord Ovest sul fronte dei passeggeri, ci sono donne e uomini che lavorano nel più assoluto silenzio per cambiare le condizioni di vita del Paese” detto De Micheli.

“E' un’opera che è stata pensata anni fa e che può essere accelerata, ma che finalmente oggi appare a tutti strategica. Il Covid ha dato più consapevolezza di quanto sia importante il collegamento ferroviario per migliorare il benessere delle persone e per le merci», ha aggiunto il ministro. “Mi auguro che partire da Genova costi meno e garantisca un servizio più veloce che da altre parti d'Europa. Con le Regioni discuteremo del Recovery, abbiamo già il piano in Parlamento, faremo quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo essere uniti sulla visione. Non dividiamoci”.

Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha affermato: “Ci sono tante famiglie preoccupate del loro futuro, moltissime non hanno lavoro. Le Ferrovie e il ministero riescono a creare occasioni di lavoro per tantissime persone”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo alla cerimonia ha detto: “Abbiamo bisogno di tante opere come questa e di regole che ci permettano di spendere in fretta tutti i fondi che arriveranno al Paese. Quella della variabile tempo è una sfida ancora da vincere. Qui c’è lavoro e ce ne sarà ancora di più quando tutti i diaframmi saranno abbattuti. Bisogna accelerare, realizzare velocemente gli investimenti.