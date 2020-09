Ferrovie: Pop e Donizetti, il punto aggiornato della situazione

A dicembre 2019 i primi Pop costruiti da Alstom sono entrati in servizio regolare per Trenitalia.

Come sappiamo l'Emilia Romagna è stata la prima regione a vedere arrivare questi nuovi treni passeggeri per il servizio regionale. Nel frattempo sono state consegnate dozzine di convogli in diverse lunghezze, colori e soprattutto in altre sei regioni ed è dunque il momento di fare un aggiornamento della situazione generale.

Fino ad ora sono stati consegnati 72 Alstom Coradia Stream (questo il nome ufficiale). Sono sui binari italiani 29 unità a 3 carrozze (ETR 103) e 43 a 4 carrozze (ETR 104). I convogli di Trenitalia hanno tutti il ​​nome "Pop" e la livrea argento / grigio / blu / arancio mente quelli di Trenord sono bianco e verde brillante e viaggiano sotto il nome di "Donizetti".

Al momento, almeno secondo i nostri dati, le uniche regioni italiane ad aver ricevuto gli ETR 103 sono Emilia Romagna e Lombardia e precisamente:

Emilia Romagna: 001-019, 021-028

Lombardia (Trenord): 020, 029

Molto diversa è la situazione degli ETR 104 che circolano invece regolarmente in sette regioni:

Veneto: 003, 028, 031, 036

Liguria: 004, 019, 035, 037, 039

Sicilia: 005-009

Marche: 010, 011, 027, 032

Emilia Romagna: 012-016, 018, 020-023, 025, 026, 029, 034, 038, 040, 041, 044, 046

Lombardia (Trenord): 017, 024, 030, 033, 042

Calabria: 043

Come noto gli ETR 104 n.010 e n.011 hanno un aspetto leggermente diverso dagli altri poiché sono stati presentati la scorsa settimana con un design a base rosa in onore del Giro d'Italia.

L'arrivo dei nuovi treni comporta inevitabilmente che i treni più vecchi vengano trasferiti a cascata in altre regioni o demoliti. Ciò riguarda sia automotrici "storiche" delle FS sia vetture. Tra le prime le Medie Distanze, tra le seconde le ALe 582/642.

Si ringrazia Akiem483