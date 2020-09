Ferrovie, Calabria: su Roma i Frecciargento al posto dei Frecciabianca

Cambia qualcosa sui collegamenti tra Roma e Reggio Calabria.

Sicuramente il brand ma anche il materiale. Forse per la prevista riduzione del segmento Frecciabianca che sta venendo eliminato un po' dappertutto, forse perché gli ETR 470 sono sempre più in procinto di andare in Grecia, fatto sta che dal prossimo 12 ottobre sparisce una coppia di Frecciabianca rimpiazzata da una di Frecciargento.

Per l'esattezza i Frecciabianca 8877 e 8872 diventano Frecciargento 8350 e 8351 e come se non bastasse prendono la fermata a Napoli Afragola bypassando Napoli Centrale.

Il Frecciargento 8350 lascerà la Calabria alle 9.00 per giungere a Roma Termini alle 14.23 mentre il Frecciargento 8351 partirà dalla Capitale alle 14.05 per affacciarsi a Reggio alle 19.35.

Con questo cambio l'unica coppia di Frecciabianca ancora in servizio sulla tratta sarà quella composta dai treni 8873 e 8878.