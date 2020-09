Ferrovie, imbrattano vagone aggrappati alla coda del treno: denunciati

Sono stati identificati e denunciati i giovani altoatesini, tutti minorenni, che lo scorso gennaio avevano postato sui social un video mentre imbrattavano un vagone aggrappati a un treno in corsa.

La Polfer di Bolzano aveva immediatamente avviato le indagini e, grazie alla collaborazione con la polizia postale, gli agenti sono riusciti a rintracciare i responsabili del folle gesto. I giovani, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e imbrattamento per tutti i fatti accertati, non solo in ambito ferroviario.

Si erano filmati mentre imbrattavano un vagone con un in mano una bomboletta spray: il tutto, mentre erano in bilico sul treno in corsa. Il gruppo di minorenni, indossava delle maschere per celare l’identità.

Alla fine del viaggio, dopo che il convoglio era ritornato in stazione, i ragazzi avevano continuato a riprendersi mentre scendevano dal treno, camminando per qualche metro sui binari per salire infine sulla banchina.