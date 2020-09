Ferrovie: la Vectron Siemens approvata per circolare anche in Danimarca

Il 15 settembre 2020, la versione AC della locomotiva Vectron ha ricevuto l'approvazione ufficiale dall'autorità di sicurezza danese "Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen" per operare in Danimarca.

L'omologazione segna un'importante pietra miliare per la messa in servizio di 42 loco del medesimo Gruppo ordinate dalle Ferrovie dello Stato Danesi (DSB) a Siemens Mobility negli ultimi due anni. Le prime tre locomotive saranno consegnate a settembre 2020.

“Con le Vectron, le Ferrovie dello Stato danesi ottengono una flotta di locomotive moderne che è sinonimo di qualità e alta affidabilità. L'approvazione e la messa in servizio della Vectron in Danimarca è un importante contributo per fornire un trasporto ferroviario europeo sostenibile. Siamo particolarmente lieti di poter consegnare le locomotive ai nostri clienti prima del previsto", afferma Michael Peter, CEO di Siemens Mobility.

“Per DSB, il futuro inizia molto concretamente con la consegna di queste prime tre locomotive Vectron di Siemens. Le macchine elettriche avranno un effetto positivo sulla nostra impronta ambientale sia in relazione al consumo di energia che alle emissioni locali di particolato e sosterranno ulteriormente gli obiettivi di DSB per fornire un funzionamento dei treni sostenibile, affidabile e flessibile a beneficio dei nostri clienti", afferma Flemming Jensen, CEO di DSB.

Le nuove locomotive di DSB opereranno in Danimarca e Germania e saranno utilizzate principalmente nel trasporto regionale alla trazione delle carrozze a due piani delle DSB.

Tutte le locomotive hanno una potenza massima di 6.400 KW e una velocità massima di 200 km/h. La Vectron AC è progettata per funzionare con le tensioni di 15 kV / 16,7 Hz e 25 kV / 50 Hz ed è dotata del sistema di controllo del treno ETCS, nonché dei sistemi di controllo PZB / LZB e DK-STM.

Ad oggi, 50 clienti hanno già scelto la Vectron per le loro flotte e hanno ordinato oltre 1.000 locomotive. Compresa la nuova approvazione in Danimarca, la Vectron può ora essere utilizzata in 20 paesi europei. Le locomotive sono certificate per operare anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Foto Siemens