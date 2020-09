Ferrovie, linea Faentina: interventi di potenziamento infrastrutturale

Lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Faentina, Firenze – Borgo San Lorenzo - Faenza.

Da questa settimana e fino al 28 novembre prossimo è operativo il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) tra le stazioni di Borgo San Lorenzo e Ronta, dove saranno svolti lavori di sostituzione totale dei binari e delle traverse, nonché di risanamento della massicciata ferroviaria per una estesa di circa 9 chilometri di linea. I lavori si svolgeranno in orario notturno.

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere lungo i binari, rimarranno chiusi dalle 21 alle 6 del mattino i passaggi a livello di via Fonda e via Trento a Borgo San Lorenzo, nonché il passaggio a livello sulla SS 302 in località Panicaglia.

RFI e le ditte appaltatrici impegneranno quotidianamente fino a 50 tecnici, con l’impiego di due treni cantiere, per un investimento complessivo pari a 4,5 milioni di euro. A causa delle attività di cantiere i treni tra Firenze e Faenza subiranno leggere modifiche d’orario e cambieranno numero identificativo.

La nuova offerta di trasporto, in vigore per tutta la durata dei lavori, è già consultabile sui canali online e sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.

Fonte FS News