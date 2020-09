Ferrovie, Internet viaggia con te: DB lancia la più grande rete mobile WLAN d’Europa

Il nuovo DB-WLAN "WIFI @ DB" viaggia con voi: da Berlino al Lago di Costanza, dall’ICE, al treno regionale.

Deutsche Bahn (DB) sta lanciando una rete WiFi coerente con il suo nuovo servizio Internet gratuito. L’intera flotta ICE, più di 100 stazioni ferroviarie, tutte le lounge DB, i primi treni regionali e autobus sono già collegati. E WIFI @ DB continua a crescere: entro la fine del 2020, oltre 130 stazioni ferroviarie avranno la nuova offerta. I treni IC attualmente equipaggiati con WLAN ricevono anche WIFI @ DB direttamente. Diverse centinaia di treni e autobus regionali seguiranno nel 2021.

“Acqua, elettricità, WiFi: Internet è un’esigenza fondamentale. Questo vale per le tue quattro mura e anche quando sei in giro”, afferma Sabina Jeschke, membro del consiglio di amministrazione di DB per la digitalizzazione e la tecnologia. “Con WIFI @ DB, i nostri treni diventano ancora di più un soggiorno esteso o un ufficio mobile. "Connettività senza interruzioni" significa maggiore comodità per i pendolari e i viaggiatori d’affari che possono navigare ininterrottamente sul Web in treno, in stazione e nella DB Lounge e non devono accedere di nuovo per il viaggio di ritorno”. Dopo aver effettuato l’accesso, il dispositivo si connette automaticamente al WIFI @ più vicino DB.

Deutsche Bahn amplia continuamente la propria infrastruttura WLAN tecnica nelle stazioni, nei treni e negli autobus. In totale, DB ha investito per questo negli ultimi anni più di 200 milioni di euro. Attualmente vengono investiti circa 44 milioni di euro nell’espansione della WLAN in oltre 130 stazioni ferroviarie. Finora sono stati installati 3.800 punti di accesso e sono stati posati 230 chilometri di cavi. Per la prima volta, i viaggiatori navigano con una larghezza di banda elevata, illimitata nel tempo e gratuitamente. WIFI @ DB è disponibile nelle principali stazioni ferroviarie di Berlino, Colonia e Amburgo, ma anche a Westerland a Sylt, Straubing e Trier.

L’ICE offre WiFi gratuito su tutta la linea dal 2017. Tuttavia, il prerequisito più importante per navigare in modo stabile sul treno è una copertura cellulare sufficiente lungo le linee ferroviarie. L’espansione della rete è di responsabilità degli operatori di telefonia mobile ed è chiaramente specificato dalla Federal Network Agency: le ferrovie più importanti dovrebbero essere fornite di copertura cellulare entro la fine del 2022 e tutte le rotte ferroviarie entro la fine del 2024. La ferrovia è in stretto contatto con gli operatori di rete mobile per migliorare la connettività delle ferrovie.