Ferrovie: nubi scure sul Frecciarossa in Umbria

L'esperienza del Frecciarossa in Umbria potrebbe terminare presto.

L'anticipazione la rilancia Alexandru Rares Cenusa su Agenzia Stampa Italia.

Secondo Cenusa "La Regione Umbria ha confermato il Frecciarossa Perugia – Milano fino al 30 settembre 2020. Il servizio online di bigliettazione riporta il treno come prenotabile fino al 10 ottobre, vale a dire sabato, e quindi vi è la disponibilità del solo viaggio di andata. Ma già da domenica 11 ottobre manca la corsa di rientro serale, cioè per intenderci quella che riporta il treno a Perugia per poter essere pronto al servizio settimanale. Per dichiarazione diretta dell’assessore Enrico Melasecche, sarebbe al momento in itinere la trattativa per prolungare il servizio fino allo scadere all’entrata in vigore dell’orario invernale a dicembre 2020".

Una buona notizia, che però viene subito stroncata da notizie meno incoraggianti. "La Regione Toscana non ha ancora ufficialmente rinnovato il Frecciarossa che, va ricordato, l’Umbria ha arretrato a suo tempo trasformandolo da un Arezzo – Milano, nell’attuale Perugia – Milano. Consultando online l’orario per l’acquisto dei biglietti, si evince che del Frecciarossa si perdono le tracce dopo il 10 ottobre, e che esso (al momento) non risulta più in servizio nemmeno su Arezzo".

"Al momento - prosegue Cenusa - non si hanno certezze ufficiali né dalla Regione Umbria, né dal Gruppo Ferrovie dello stato di cui fa parte Trenitalia. Da fonti ufficiose però sarebbero trapelate notizie tutt’altro che confortanti".

Insomma tra Covid e altre regioni che hanno ricevuto nuovi collegamenti, quello in Umbria sembra fortemente a rischio.

L'articolo completo è disponibile cliccando qui.