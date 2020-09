Ferrovie: il ritorno delle D.445 tra Belluno e Treviso [VIDEO]

Fino a qualche tempo fa vederli era la norma, ma considerato che ora è l'eccezione siamo qui a parlarne.

Nel weekend del 19/20 settembre scorso c'è stato il ritorno, per quanto temporaneo, delle D.445 con vetture Medie Distanze nel tratto tra Montebelluna e Belluno, probabilmente in sostituzione di materiale in riparazione.

La piccola composizione con D.445 e tre vetture (ridotta pensando che fino a qualche mese fa i Padova-Montebelluna e i Padova-Bassano del Grappa giravano normalmente con 6 carrozze) ha infatti effettuato alcuni regionali tra Treviso e Belluno.

A documentare la presenza del materiale in questione, che nel tratto Montebelluna - Belluno non si vede più in servizio regionale dal cambio orario a dicembre 2015, c'erano diversi appassionati.

La foto di apertura a Cornuda è di Alex E464 che è anche l'autore del video qui sopra. Nella stazione di Postioma c'era invece Marco Bertuola con la foto in basso.

Per gli amanti dei numeri la composizione partendo dalla vettura pilota era la seguente:

50 83 82-86 343-1

50 83 11-87 189-3

50 83 21-86 294-0

92 83 2445 125-3