Ferrovie: approfondiamo la nuova veste dei TGV "italiani"

Torniamo a parlare di TGV in servizio in Italia dopo la news in anteprima del 29 agosto scorso.

Come noto, anche i convogli in servizio nel nostro paese hanno preso la livrea InOui, caratterizzati dai frontali bianchi e neri con innesti viola.

Il primo treno ad aver ricevuto la cromia è stato il TGV 4503 seguito qualche tempo dopo dal TGV 4504. Entrambi fanno parte del Gruppo destinato a circolare in Italia che comprende i TGV Réseau 4501÷4506.

Anche se l'aspetto estetico è il primo che balza agli occhi, la modifica non ha interessato solo la livrea ma anche alcuni aspetti tecnici dei convogli.

La configurazione a bordo ora prevede Wi-Fi attivo da metà settembre e nuove ritirate oltre alla vettura ristoro che ha ricevuto le scritte “Caffè Centrale”.

Chi volesse approfondire la nuova livrea dei TGV in Italia può farlo vedendo le fotografie sulla nostra Gallery FotoFerrovie.Info semplicemente cliccando qui.