Ferrovie: macchinista aggredito sulla Torino-Savona, ritardi sulla linea

Brutto episodio ieri sera a bordo di un convoglio regionale.

Lo rende noto la pagina Facebook TPL in Granda secondo la quale il macchinista del treno Regionale Veloce 10125 Torino-Savona, intervenuto per sedare una rissa sul treno nella stazione di Savigliano, sarebbe stato ferito ad una mano.

Dopo l’intervento dei carabinieri e del soccorso sanitario che ha curato la ferita alla mano dell’agente di condotta, il treno è ripartito in ritardo di un’ora verso Savona. Come conseguenza sarebbero stati bloccati per quasi un’ora l’sfm7 e il Regionale Veloce 10217.

Il treno "incriminato" è invece giunto a destino con 43 minuti di ritardo.

"Un fatto gravissimo - scrivono sulla pagina - che sottolinea la poca sicurezza sulla linea e il poco interesse che c’è nelle ore serali e notturne".

Foto di repertorio