Ferrovie: nessun taglio di fondi per la Roma - Pescara

“Mi sento in dovere di tranquillizzare i cittadini che vedono come me, nella velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, una fondamentale opera per il rilancio socio economico, non solo del territorio peligno, ma per lo sviluppo di gran parte del centro-sud Italia”.

Queste le parole della Senatrice, capogruppo M5S, Gabriella Di Girolamo.

“Non è stato fatto alcun taglio sui fondi stanziati per i lavori sulla tratta in questione. Restano i 351 milioni finanziati nel vigente Contratto di Programma quinquennale 2017-2021 stipulato tra RFI e Ministro dei Trasporti che non risolvono di certo i problemi dei tempi di percorrenza dovuti a un tracciato di inizio secolo, sul quale negli anni si è fatto poco o nulla. La novità importante sono gli investimenti che il Governo intende effettuare sulle infrastrutture utilizzando parte delle risorse del Recovery foud”.

“La linea Pescara-Roma, come sostenuto anche dal Presidente Conte è parte integrante di un più ampio rilancio del Paese, sul quale si sta lavorando. Come componente della Commissione Trasporti, intendo seguire ogni evoluzione riguardante l’opera in questione collaborando con tutte le istituzioni interessate in modo da poter sfruttare al meglio l’occasione che si prospetta”.