Ferrovie: il RegioJet su Rijeka è un successo e già si pensa al 2021 [VIDEO]

Sabato prossimo RegioJet concluderà la stagione della tratta Praga - Rijeka e viceversa.

Dal 30 giugno, quando è partito il primo treno, oltre 60.000 passeggeri hanno utilizzato il servizio in entrambe le direzioni. Il vettore considera la nuova linea un successo e inizia i preparativi per la prossima stagione durante la quale vuole inviare treni in Adriatico già da maggio.

I treni inizialmente circolavano tre volte a settimana, ma dal 10 luglio al 31 agosto sono diventati giornalieri. A settembre sono tornati alla frequenza di tre volte a settimana.

"L'occupazione media dei collegamenti è stata di oltre il 90% con una capacità da 500 a 560 passeggeri per collegamento", ha detto oggi il portavoce di RegioJet Aleš Ondrůj. Secondo le stime della compagnia la maggior parte dei collegamenti sono andati esauriti e circa la metà dei passeggeri ha utilizzato autobus di collegamento che hanno trasportato i turisti lungo la costa.

La maggior parte dei passeggeri ha viaggiato da e per le stazioni della Repubblica Ceca mentre circa il 10% dei biglietti è stato venduto da e per Bratislava. I viaggiatori potevano scegliere tra diversi tipi di sistemazioni: scompartimenti letto per singoli e gruppi, scompartimenti silenziosi, scompartimenti con sedili o viaggiare in vettura Astra. Come servizio aggiuntivo, i passeggeri hanno anche potuto ordinare il trasporto di una bicicletta.

Secondo RegioJet i collegamenti ferroviari con la Croazia sono diventati "in termini di intensità della domanda la nuova rotta di maggior successo su cui RegioJet ha iniziato a circolare". Allo stesso tempo, per la prima volta in assoluto, RegioJet ha collaborato con vettori statali nell'operatività dei propri servizi, in Croazia e Slovenia.

L'Ente per il turismo croato ha annunciato lunedì che oltre mezzo milione di cechi hanno trascorso le vacanze in Croazia quest'anno. I treni di RegioJet hanno così tagliato una quota di circa il 6% da questa destinazione tipicamente automobilistica.

Ferrovie.Info non poteva ovviamente mancare di immortalare in video questi treni nella parte più interessante, quella vicino a Rijeka.