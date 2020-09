Ferrovie: Trieste, primo porto in Europa per movimentazione merci via treno

La scorsa settimana il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino è stato nominato a capo della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale.

Quest’ultima mira a mettere in comunicazione nodi di interscambio modale, porti e interporti migliorando la comunicazione complessiva della logistica attraverso la tecnologia digitale.

Lo scorso sabato durante un convegno a Trieste, D’Agostino ha sottolineato come il Porto di Trieste sia ormai leader in Europa nel campo ferroviario. Tra i porti del continente sembra essere l’unico con una chiara direttrice ferroviaria; un risultato non da poco, ottenuto grazie alla collaborazione con il bacino austro-tedesco e con i paesi dell’Europa centrale.

Il Porto di Trieste movimenta via treni più della metà del suo tonnellaggio totale; secondo i dati Eurostat, Trieste si piazza nona in Europa per traffico complessivo, davanti al porto di Barcellona e dietro Valencia. Il 56% di queste merci vengono spostate via treno. Negli ultimi sei mesi ciò è corrisposto a 27.8 milioni di tonnellate.

“Non si fa nulla se non si utilizza il treno”, ha ribadito Zeno D’ Agostino “Siamo l’unica autorità portuale nazionale a essere dotata di una direzione ferroviaria. Ci sono pressioni enormi da parte di Usa e Cina, con l’UE che se vorrà dire la sua dovrà puntare tutto sullo sviluppo delle tecnologie”.