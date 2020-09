Ferrovie: per Hupac nuovo collegamento P400 Novara - Bari

Hupac rende noto che dal 28 settembre 2020 verrà introdotto un nuovo servizio P400 diretto a collegare il sudest Italia con il nordovest, Novara.

Novara è uno dei maggiori hub di Hupac in Italia con una ricca offerta di collegamenti a partenze plurigiornaliere per il Benelux e la Germania, da dove partono ulteriori servizi fino in Scandinavia.

Il servizio offrirà inizialmente 3 partenze per settimana/direzione con la possibilità di aumentare la frequenza fino a 5 partenze settimanali.

Da Novara sarà attivo Lunedì, Mercoledì e Sabato mentre da Bari Martedì, Giovedì e ancora Sabato.