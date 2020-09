Ferrovie, Trapani-Palermo chiusa: mobilitazione alla stazione di Segesta

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone sarà in prima line alla manifestazione che si terrà il 24 settembre alla stazione ferroviaria di Segesta, in provincia di Trapani.

“Sarà un amaro ‘compleanno’ per il Trapanese e la Sicilia intera: un anno fa, il 24 settembre 2019, veniva inviato al Ministero dell’Ambiente il progetto di ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Palermo via Milo, chiusa dal 2013.

Ancora oggi attendiamo un semplice parere di non assoggettabilità, atto necessario per mandare in gara la ristrutturazione della linea. Ecco perché dopodomani, giovedì 24 settembre, ci ritroveremo alla stazione dismessa di Segesta, a un passo dallo straordinario sito archeologico, per una mobilitazione simbolica contro le pastoie della burocrazia che mortificano i cittadini e isolano i territori”.