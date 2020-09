Ferrovie, Calabria: sui binari la seconda automotrice Stadler, fornitura completata

Lo scorso 19 settembre è stata posta sui binari di Catanzaro Lido la seconda delle due nuove automotrici a due casse, prodotte dalla Società svizzera Stadler, che va a potenziare la dotazione di materiale rotabile ferroviario delle Ferrovie della Calabria.

L’acquisto dei nuovi convogli è stato reso possibile grazie alla Regione Calabria, che con il finanziamento previsto consente l’aumento dei convogli delle FdC per l’esercizio del trasporto ferroviario sulla Catanzaro-Catanzaro Lido ed essi, a conclusione dei lavori in corso di raddoppio della tratta e la realizzazione della nuova bretella verso la nuova stazione FS di Catanzaro in zona Germaneto, connetteranno anche il policlinico universitario e la cittadella regionale.

Si completa pertanto la dotazione di 7 convogli del gruppo DE M4c 500.

Si tratta di automotrici bidirezionali a scartamento ridotto con 100 posti a sedere e 100 in piedi, ad aderenza mista (sia naturale che a cremagliera) dotati di moderni motori diesel a bassa emissione per la salvaguardia dell’ambiente.

Esse inizieranno il proprio servizio non appena avranno ricevuto le dovute autorizzazioni da parte dell’ANSF. FdC ringrazia oltre che ovviamente la Regione tutti coloro i quali, imprese, lavoratori e dirigenti di Ferrovie con il grande impegno profuso in questo particolare periodo hanno permesso di predisporre quanto necessario per l’infrastruttura e stanno continuando nel lavoro necessario per la crescita della società.

