Ferrovie: maltempo con black out a Milano Centrale, traffico nel caos

Non inizia nel migliore dei modi questo primo martedì d'autunno.

Sei linee bloccate, ritardi abbondanti e cancellazioni a valanga per una serie di disagi dovuti a un problema elettrico nella stazione di Milano Centrale. Stando a quanto riferito da RFI sul suo sito web, i problemi sono iniziati alle 6.45, quando il traffico è stato "rallentato in prossimità di Milano Centrale per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la Lombardia e che hanno provocato un guasto alla linea elettrica", che comporterà "rallentamenti fino a 60 minuti".

Dal canto suo, Trenord alle 7.03 ha fatto sapere che il guasto "comporta la mancanza di tensione ad alcuni binari", un vero e proprio black out elettrico, dunque, che obbliga i convogli all'immobilità.

"Sono possibili ritardi fino a 50 minuti e variazioni di percorso ai treni sia in arrivo che in partenza", conclude l'avviso dell'azienda, che segnala che è "in corso l'intervento dei tecnici di RFI".

Problemi vengono annunciati sulla Domodossola-Gallarate-Milano, Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Bergamo-Pioltello-Milano, Verona-Brescia-Treviglio-Milano e anche sulla linea che collega l'aeroporto di Malpensa con Milano Centrale.